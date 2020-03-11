匯豐宣布，任命匯豐環球銀行及資本市場中國區主管王云峰為匯豐中國行長兼行政總裁，負責該行內地的業務拓展，該任命待監管機構批准後生效。匯豐中國現任行長兼行政總裁廖宜建將調任集團其他高級管理職位，有關任職安排會適時再宣布。

匯豐亞太區行政總裁、匯豐中國董事長王冬勝表示，中國是匯豐加快亞洲業務發展戰略的重點所在，王云峰在內地和海外市場均有豐富的銀行從業經驗，資本市場領域尤有建樹，他將帶領匯豐中國團隊在集團最重要的市場之一深耕業務，為客戶在內地及海外市場的發展提供支持。

王冬勝又感謝廖宜建的突出貢獻，指他在推動與海外市場的業務聯動方面取得良好成績，進一步鞏固該行在內地外資銀行中的領先優勢。

該行最新發佈的2019年策略報告中，增長強勁、發展潛力巨大的亞洲市場仍是發展戰略的重點所在，大中華區和粵港澳大灣區更被列為重點發展的市場。

王云峰2005年加入匯豐後，歷任環球資本市場、環球銀行與資本市場中國區常務總監等重要職務，2016年6月起全面負責匯豐在中國內地的環球銀行及資本市場業務。加入匯豐前，王云峰曾就職中國銀行和德意志銀行，在內地、香港、倫敦擔任過多個高級管理職務。

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