今日起招股的新股諾誠建華（9969）今早上載招股資料，其中顯示，公司本次上市總計有12名基石投資者，基投之多為近期少見，主要為內地及美國私募基金。其中出資認購最多的基投為中國結構調整基金，實際則為一間由國資委委託、服務央企的國有基金。該基金股東為多間國企，包括中石化（0386）、中移動（0941）、中郵儲（1658）。該基金對諾誠建華投資3500萬美元（約為2.7億港元），公開發售後，或超額配股權未獲行使，持有股權2.44%。根據資料，該基金目的在於「服務央企發展、促進國有骨幹行業優化布局」。

按認購金額，認購規模排名其次的基石投資者則分別為醫療行業風投維梧資本（Vivo Funds）以及銘基亞洲基金（Matthews Asia Funds）。維梧資本投資2500萬美元，公司上市后將持股1.74%；銘基亞洲基金投資2300萬美元，公司上市後持有股權1.6%。

其他基投中，值得一提的為斥資500萬美元（約為3900萬港元）認購的Golden Valley Global Limited，該公司為內地風投正心谷創新資本（Loyal Valley Capital）旗下投資公司，該資本亦有投資復宏漢霖（2696）。而諾誠建華的其中一名非執行董事，則亦是控股正心谷的股東林利軍。

其餘基投分別為Hankang Biotech Fund、三正健康投資（3H Health）旗下投資公司妙城集團、美國醫療行業私募基金Rock Springs Capital Master Fund、美國對沖基金Tiger Pacific Master Fund LP、私募基金Octagon Investments、東方證券旗下基金、私募基金Athos Capital、香港資產管理公司WT Investment Management。

記者：馬迪帆