保誠（2378）公布，正著手籌備首次公開發售(IPO)JACKSON 的少數權益，預計將在美國上市。

保誠執行總裁Mike Wells表示，為加快多元化發展的步伐，Jackson 需要獲得額外的投資，認為有關投資最好是由第三方提供。今日宣佈，已著手籌備首次公開發售 Jackson 的少數權益，將與主要持份者展開詳細溝通，旨在確保Jackson 作為一項獨立上市業務，具備可支持其持續取得成功的資本實力，從而向美國老年人口廣泛提供各種退休解決方案。

Jackson主席兼執行總裁Michael Falcon表示，美國是全球最大的退休市場，未來十年預計將有數萬億元的財富由儲蓄轉向退休收入產品。Jackson 的目標是透過擴大其產品範圍及分銷網絡的策略，在該領域盡可能發揮最大的作用。隨著時間的推移，此舉有望達致更均衡的保單持有人負債組合和提高法定資本及現金收入。

保誠主席Paul Manduca表示，過去九個月，保誠已與顧問展開大量工作，以評估為 Jackson 引入第三方融資的方案。董事會已確定，視乎市場情況，在適當的時候尋求將 Jackson 在美國上市，是實現此目標的最佳路徑。

Jackson是向業內專業人士及其客戶提供退休產品的主要供應商。通告指，該公司的《國際財務報告準則》資產達 2,976 億美元。

早前已有報道指，保誠將宣布出售或分拆上市美國業務（Jackson National Life），以回應早前維權對冲基金經理洛布（Daniel Loeb）旗下Third Point要求分拆公司業務的要求。

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