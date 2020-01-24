美國總統特朗普未有公布應對經濟下滑的刺激政策細節，美股期貨跌逾2%，而英國、冰島亦加入減息行列，齊齊減息50個基點，美債息續低於0.7厘。恒指今早高開67點，早市曾升100點，午後跌幅擴大至最多252點，低見25140點。恒指收市跌160點或0.63%，報25231點，成交金額1126億元，較上日減少20.12%；國指跌82點或0.82%，報10070點。

中海外（0688）升2.52%，收報26.4元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌5.86%，收報8.52元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升0.62%，收報6.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；騰訊（0700）跌1.2%，收報378.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。

息口敏感股個別發展，地產股恒地（0012）升0.7%，收報35.95元；新地（0016）跌0.23%，收報107.2元；新世界發展（0017）跌0.32%，收報9.44元；長實集團（1113）跌1.08%，收報45.65元；信置（0083）跌0.1%，收報9.83元。國際金融股方面，友邦（1299）升0.21%，收報72元；匯控（0005）跌0.51%，收報48.65元。港銀方面，恒生（0011）跌0.21%，收報142.9元；中銀香港（2388）跌0.4%，收報24.85元。

油價反覆靠穩，紐約期油現報34.21元，跌0.44%，布蘭特期油現報37.23元，升0.03%，不過市場對於沙特增產仍有顧慮，石油股下跌，中海油跌5.8%；中石油（0857）跌2.15%，收報2.73元；中石化（0386）跌0.78%，收報3.83元。

受惠油價下跌，內地航空股向上，國航（0753）收報6.55元，升1.24%；南航（1055）收報4.32元，升0.7%；東航（0670）收報3.44元，升0.58%。中午公布勝預期業績的國泰（0293）收報10.18元，升3.14%。

會德豐（0020）中午公布業績，去年全年少賺46.8%，若不計入投資物業公允價值收益或虧損，集團應佔盈利增加8%至127.82億元。收市報58.65元，跌1.17%。

而於昨晚公布業績的時代鄰里（9928）業績中顯示集團處淨現金狀態。管理層指出，去年於港IPO確實影響了一些在談的收併購項目進度，但已有一些成熟標的在談，相信很快有消息公布。時代鄰里收報7.16元，升6.07%。其他物管股亦向上，升幅較大的有新城悅（1755）收報15.5元，升5.44%，及奧園健康（3662）收報7.98元，升5%。

卡賓（2030）公布，截至去年12月底止全年業績，純利1.58億元(人民幣．下同)，按年跌25.6%，每股盈利23.58分，派末期股息3港仙。收市報1.33元，跌1.48%。

利亞零售（0831）去年純利按年升13.3%至2.08億元，豪派40仙股息。收市報3.83元，升5.5%。