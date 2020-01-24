據中國人民銀行公布，初步統計，2020年前兩個月社會融資規模增量累計為5.92萬億元（人民幣．下同），按年多2717億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加4.21萬億元，按年減少1183億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加765億元，按年增527億元。

2月份社會融資規模增量為8554億元，按年減少1111億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加7202億元，按年減少439億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加252億元，按年增加357億元。

2月當月人民幣貸款增加9057億元，按年增199億元。分部門看，住戶部門貸款減少4133億元，其中，短期貸款減少4504億元，中長期貸款增加371億元；企業單位貸款增加1.13萬億元，其中，短期貸款增加6549億元，中長期貸款增加4157億元，票據融資增加634億元；非銀行業金融機構貸款增加1786億元。

另外，2月末的廣義貨幣（M2）餘額203.08萬億元，按年增長8.8%，增速分別比上月末和上年同期高0.4個和0.8個百分點；狹義貨幣（M1）餘額55.27萬億元，按年增長4.8%，增速分別比上月末和上年同期高4.8個和2.8個百分點；流通中貨幣（M0）餘額8.82萬億元，同比增長10.9%。當月凈回籠現金5062億元。

其他報道

【專欄】OK便利店母企避過政治詛咒 成反送中逆市奇葩

【攬產未完？】沙特阿美稱被要求提高石油日產至1300萬桶

【自動整合】恒生手機APP推「Saving Planner」予客戶訂儲蓄規劃