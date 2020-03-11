由利豐馮氏家族持有的利亞零售（0831），在零售寒冬竟然成為逆市奇葩，去年純利按年升13.3%至2.08億元，豪派40仙股息，但考慮到馮氏愛國愛港的背景，這個現象值得黃色經濟圈支持者所深思。

先講一些數字，利亞旗下兩大業務，就是OK便利店、聖安娜餅店等，當中「便利店業務」按年不跌反升7%至4.52億元，佔集團總收入78.6%；至於「餅屋業務」香港及其他地區收益按年大約持平，錄得約1.03億元，佔集團總收入17.9%。

以昨日收市價3.63元計，這隻股票全年股息高達12.6%，最大得益者，當然是利亞零售的大股東：馮氏。利亞的主要股權由馮氏旗下匯豐信託（HSBC Trustee）所持有，佔40.89%，以中期息、末期息及特別息合計，這個信託全年袋走股息1.43億元，非常和味。利亞股息如此好，難怪一直也是基金愛股。

事實上，馮氏過去幾年不斷套現和分拆，例如利豐（0494）分拆利標（0787）、賣資產如利邦（0891）予中資，今次利亞豪派特別息，也非首次派特別息，例如在2017年底，利豐 以85億元出售傢具、美容和毛衣產品業務時，就派發每股約0.476元，相當於2016年全年股息兩倍以上。

馮氏的舊旗艦利豐，是昔日的藍籌股，但現時回看，根本就是典型被時代淘汱的公司，與思捷（0330）同樣是舊電池界KOL，常常把改革公司的「三年計劃」掛在嘴邊，被商業顧問公司「紙上談兵」的陋習感染。

「三年又三年的計劃」，由08年開始第一個，未能達標；11至13年的第二個，同樣失敗告終；14年的第三個三年計劃，15年管理層已揚言目標不再實際，很難達到，而股東就像梁朝偉在《無間道》被「三年又三年」，最終慘死。

說回馮氏的政治定位，兩名掌舵人馮國經和馮國綸，愛國愛港是肯定的事，前者當年更一度是特首熱門候選人之一，但近年似乎變得低調，默默在資本市場上演改潮換代，做個「北水南調」的醒目香港仔，少說話，多套現。

更幸運的是，旗下公司今次巧妙地避過藍色經濟圈的詛咒，OK便利店、聖安娜、Zoff等全部均非狙擊對象，在今次反送中事件，完全被優品360、美心的藍光所蓋過，交出亮麗成績單，不用食人血饅頭也能夠豪派股息，袋袋平安。

大灣區國舅

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