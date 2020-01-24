恒生銀行（0011）表示，基於該行早前進行市場調查，發現大部分消費者仍然使用人手記賬或電腦表格等方式管理個人財務，認為記賬上不甚方便。因此該行宣布，將在其手機應用程式（APP），推出內置的智能儲蓄規劃工具「Saving Planner」，以自動整合客戶的恒生戶口及信用卡支出，讓客戶訂立儲蓄計劃和管理支出項目，以有效地實現旅遊、購物、投資等不同的儲蓄目標。

恒生指出，「Saving Planner」將内置於恒生的手機APP，客戶可透過頁面選取儲蓄目標、儲蓄金額及儲蓄時期。該行解釋，客戶輸入每月收入及設定儲蓄目標後，工具會自動連結客戶的恒生銀行戶口及信用卡賬戶，並會自動匯入所有支出紀錄並作分類，無需再以人手逐一輸入和記賬，消費紀錄一目了然；同時，工具亦會定時發出通知，提示客戶登入賬戶了解儲蓄進度及查看預算。

恒生表示，該行早前訪問超過1000名年齡介乎18至64歲的本港消費者，結果顯示大部分消費者仍然使用人手記賬，或以電腦試算表的方式管理個人財務，並普遍認為現時的預算或記賬工具不甚方便。該調查又顯示，超過五成消費者會以退休作為儲蓄目標，另外分別有超過三成半消費者會以旅遊及投資資本作為儲蓄目標。

記者：溫藹紅

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