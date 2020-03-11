招商局商業房託（1503）在今日業績會上，執董郭瑾表示，由於疫情發生於一、二月份，來勢洶洶，故基金旗下的五項物業有為租戶提供一定租金減免，惟由於疫情還沒結束，未來可能仍會為租戶提供減租措施，故還沒能對外公布對總體2020年的租金數據上的影響。

但郭瑾指，目前集團已積極復甦生產，推動各項目復工復產，基本已全面復工，在疫情期間亦利用時間作資產提升、裝修管理。而集團在上市時亦提到了對未來租金收益的保障，加上旗下項目多位於蛇口，其位置當相於本港的SOHO區，匯集衣食住行，而非像CBD、主題公園般，人流上不會大量流失，有較強抗疫性，受的影響亦較少。

集團又提到，今年除了積極從招商局集團，特別是招商蛇口的資產中篩選優質、合適資產注入，亦會留意市場下行時特殊投資機遇，特別是大灣區及京滬區域。此外，2020年的注入計劃亦已開始，除了積極從招商局集團，特別是招商蛇口的西選優質資產注入，亦會在疫情下在市場下行時特殊投資機會，特別是大灣區及京滬，2020年注入計劃已開始，如母公司招商蛇口所持有的太子廣場、匯港二期等，集團均有優先購買權。

問到出租率，郭瑾表示雖然2019年底整體租用率是88%，按年跌約2.4百份點，但主要是受地鐵修建的影響。集團在去年9月30日租用率是84.1%，至年底已提升到88%，已有明顯改善。

記者：方楚茵

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