新冠肺炎由中國蔓延至歐洲，英倫銀行為應對疫情帶來的經濟衝擊，宣布減息半厘至0.25厘。英倫銀行同時啟動新一項中小企資助計劃（TFSME），具體做法是未來12個月向銀行提供至少約5%實體經濟存量貸款的資金，這批資金年期為4年，而利率將非常接近基準利率（即是上述0.25厘），讓銀行將額外資金借貸予中小企，當局估計TFSME可額外向市場提供釋出1000億英鎊。

英倫銀行原定在本月26日才舉行議息會議，是次屬會議外的緊急減息，與美聯儲一樣。而英倫銀行行長Mark Carney原定在本月15日離任，這是他臨卸任前一項重大決定。

英倫銀行提到，為支持銀行的貸款能力，將逆周期緩衝資本由1%下降至0%，此前英倫銀行計劃在年底前將逆周期緩衝資本提高至2%，英倫銀行稱，逆周期緩衝資本會維持0%至少12個月，任何上調措施最早會到2022年3月才能生效。

貨幣政策委員會（MPC）維持非金融投資級公司債券的購買存量在100億英鎊水平，以及維持英國政府購買債券的規模為4350億英鎊。

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