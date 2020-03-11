有網民於討論區發文指，港視（1137）有員工因拿走店內快腐爛的水果而遭公司「清算」並報警處理，最後「搞到上晒差館」。

帖文指，HKTVmall每日都會積存一些快腐爛的蔬果，部分同事因不想浪費，就會影相通知主管並取走報銷水果，甚至即場在舖內食用。惟近日HKTVmall派人翻查閉路電視，稱有同事取走壞水果，「跟住就係咁睇cam捉人」，並報警處理。

帖文質疑，HKTVmall對處理壞貨沒有充足的指引，如今「拉人封艇」，有「清算」門市同事之嫌。

HKTVmall隨即在Facebook發文澄清，集團已就門市失竊事件作出調查，當中牽涉3間門市的5位同事，當事人分別盜取口罩、凍肉包括牛扒及魚類、蔬菜及客戶的訂購商品。所有調查個案均不涉及任何「報銷水果」。

HKTVmall強調，以上所有個案的調查，均建基於客觀證據，包括店內閉路電視錄影片段、交收及付款紀錄等。有關個案均由人事部及管理層進行內部調查，會面時部分當事人已承認有關偷竊行為。公司已解僱仍然在任的當事人，並將個案交由執法機關處理。

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