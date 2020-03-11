【疫情衝擊】宏利香港：年初至今業務表現良好 無計劃縮減代理人
文章日期：2020年3月11日 15:16
宏利香港首席行政總監戴明鈞表示，公司去年業務表現強勁，雖然今年本港經濟放緩及受新型肺炎疫情衝擊，大部分行業或受影響，但公司業務仍然具有彈性，年初至今表現良好，今年將會繼續集中在醫療健康及退休業務，並預期後者將會有雙位數增長。
他又表示，保險代理人仍然是宏利香港主要的核心銷售渠道，截至去年底，公司共有10083名代理人，佔公司整體銷售渠道的64%，加上本港退休業務市場仍然具有一定的發展潛力，退休保障需求將持續龐大，因此公司目前不會縮減代理人的規模。
至於新冠肺炎會否影響公司內地的業務，他回應指，本地旅遊業的確備受打擊，期望香港的貿易及旅遊業務能盡快恢復，公司會繼續加強其多樣化發展，及繼續支持大灣區政策。他又表示，目前公司的所有員工已返回工作崗位。
延期年金業務方面，宏利首席產品總監兼康健主管紀榮道預期，有關業務具有增長潛力。他解釋，過去兩年公司的延期年金保單錄得強勁增長，加上香港保監局允許以電子遙距銷售延期年金以及自願醫保產品（VHIS），相信有助提高整體保險業界的銷售。
記者：溫藹紅
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