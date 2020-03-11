恒指今早窄幅上落，早市高開後於25,400點上下百點波動，半日收報25402點，升9點。國指跌2點。大市半日成交544億元。

大型股騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）偏軟，跌約0.2%；友邦（1299）升1%表現較佳，美團（3690）跌1.5%表現較差。消費股受捧，飛鶴 （6186）急升一成，安踏（2020）、海底撈（6862）升近3%，高鑫（6808）、頤海（1579）升逾半成。物管股強勢，碧桂園服務（6098）、雅生活（3319）、保利物業（6049）齊升逾4%。另內房、航運、航空偏強。

環保新能源概念向好，海螺創業（0586）、信義光能（0968）、贛鋒（1772）升2、3%。水務的中國水務（0855）向上呈現突破，可以留意。中國水務主要業務在內地經營城市供水、污水處理及排水業務，業務覆蓋20個省份，與地方政府建立長期的合作關係；公司亦加快直飲水業務發展，為集團帶來新收入來源。

股價方面，中國水務昨升穿6.5元後今早進一步攀升，並觸及1月高位約6.8元，短線或受制於高位回軟，可以趁機吸納，中線博向上突破挑戰7元阻力，並設低收6.5元止蝕。

劉思明

明報投資版資深評論員