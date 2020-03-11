國泰航空（0293）公布去年全年業績，錄得股東應佔溢利16.91億元，同比跌27.9%，但好過市場預期。集團指，純利減少主要原因是受到香港社會事件於去年下半年升溫及中美貿易摩擦加劇影響，進出境旅客量大幅下跌。每股盈利43仙，不派第二次中期息。

國泰去年錄得收益1069.73億元，同比跌3.7%。全年燃油對沖虧損1.01億元，2018年錄14.45億元。客運收益為港幣721.68億元，按年跌1.3%。以收入乘客千米計算的可載客量增加2.9%；可用座位千米量增加5.1%，運載率下降1.8個百分點至82.3%；收益率下跌3.9%至53.6仙。

貨運方面，貨運收益為211.54億元，按年跌14.2%；以貨運收入噸千米計算的可載貨量減少6.7%，可用貨運噸千米量減少0.3%；運載率下跌4.4個百分點至64.4%，收益率下跌7.9%至1.87元，反映美元強勢及中美貿易磨擦導致貨運需求轉弱。

國泰航空及國泰港龍航空去年下半年錄得應佔虧損4.34億元，2018年下半年錄得應佔溢利12.53億元

展望前景，受去年下半年本港社會事件的影響，集團在已減少冬季航班可載量的情況下，預計今年上半年財政上將面對極大的挑戰。新型冠狀病毒疫情帶來重大的負面影響，令情況雪上加霜。目前集團難以預料情況何時會有所改善。面對旅遊需求大幅下跌，集團已實施多項短期措施，包括大幅減少可載客量。儘管推出有關措施，預期今年上半年將錄得重大虧損。

國泰半日收報10.06元，升1.93%。

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