會德豐（0020）公布，截至去年12月底止全年業績，純利91.73億元，按年倒退46.79%，每股基本盈利4.48元，派第二次中期股息1.05元。

全年基礎淨盈利123.62億元，按年減少6%。若不計入投資物業公允價值收益或虧損，集團應佔盈利增加8%至127.82億元，主要因為2018年重新分類一間聯營公司而產生非經常性虧損，這又因集團基礎淨盈利減少而被局部抵銷。

期內，收入微增0.06%至485.19億元。

香港物業方面，已簽約住宅物業銷售額合共236億元，去年下半年銷售速度減慢。銷售額主要來自兩個大型「澳東 O’EAST」項目「MONTARA 及 GRAND MONTARA」與「MARINI 及 GRAND MARINI」。「澳東 O’EAST」預售1906個單位，佔2019年已簽約住宅物業銷售額 68%。已預售但尚未確認入賬的銷售額達325億元。

集團去年購入五幅地塊及於2020年2月成功投得日出康城第 12 期發展項目，集團香港發展物業之土地儲備增至750萬平方呎。

會德豐半日收報59.3元，下跌0.08%。

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