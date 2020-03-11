美國總統特朗普公布的減稅措施缺乏實施細節，失望情緒拖累美股期貨表現，恒指今早高開67點後，最多曾升100點，低位則跌105點，半日升9點或0.04%，報25402點，成交金額543億元；國指跌2點或0.02%，報10151點。

中海外（0688）升2.72%，收報26.45元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌4.09%，收報8.68元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。友邦（1299）升1.04%，收報72.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點。

國泰航空（0293）在宣布業績前，有報道指正尋找外聘財務總裁，而中午公布的業績亦勝預期，國泰收報10.06元，升1.93%。

另外，今日公布業績的還包括中銀航空租賃（2588）、會德豐（0020），明日將有友邦（1299）、太古（0019）（0087）及太古地產（1972）。中銀航空租賃收報59.45元，跌0.419%；會德豐收報59.3元，跌0.08%；友邦升1.04%；太古A收報65.55元，升0.84%。

油價反彈，紐約期油現報35.21元，升2.47%；布蘭特期油現報38.46元，升3.33%，石油股方面，中海油跌4.09%；中石油（0857）跌0.72%，收報2.77元；中石化（0386）升0.26%，收報3.87元。

習近平現身武漢，稱疫情不會影響經濟長期向好的基本面，上證向上，內地航空股升幅更大，國航（0753）收報6.75元，升4.33%；南航（1055）收報4.43元，升3.26%；東航（0670）收報3.55元，升3.8%。

物管股亦炒上，新城悅（1755）收報15.96元，升8.57%；奧園健康（3662）收報8.08元，升6.32%；永升生活服務（1995）收報8.02元，升6.23%；時代鄰里（9928）收報7.19元，升6.52%；中海物業（2669）收報6.96元，升5.14%。

標普公布，維持港鐵（0066）「AA+/A-1+」評級，但預期現金流將於2020年轉弱。港鐵升0.59%，收報42.35元。

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