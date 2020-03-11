美股隔晚向上，不過目前美期向下，三大指數跌逾2%，港股今早高開67點或0.27%，報25459點，成交金額30億元；國指今早高開5點或0.06%，報10158點。

創科實業（0669）升3%，報65.3元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.44%，報8.92元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.81%，報73.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻45點；建行（0939）跌0.78%，報6.36元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。

今日多間公司公布業績，包括國泰航空（0293）、中銀航空租賃（2588）、會德豐（0020）。而明日將有友邦（1299）、太古（0019）（0087）及太古地產（1972）。中銀航空租賃開市報59.7元，無升跌；會德豐開市報60元，升1.09%；友邦升1.81%；太古A開市報64.55元，跌0.69%。

另外，《南華早報》引述引述消息指，國泰已委託獵頭公司光輝國際(Korn Ferry)搜尋財務總裁馬天偉(Martin Murray)的接替者。國泰開市報10.16元，升2.94%。

油價反彈，石油股方面，中石化（0386）無升跌，報3.86元；中石油（0857）升0.72%，報2.81元；中海油跌1.44%。

錦州銀行（0416）公佈，以每股1.95元人民幣增發62億股內資股，總作價120.9億元人民幣，當中有52.7億股及9.3億股，分別由信達資產管理（1359）旗下的南方匯達及遼寧省財政廳旗下的遼寧金控認購。錦州銀行開市報2.43元，無升跌。信達資產管理開市報元，升0.59%。