【開市焦點】港股ADR升198點 國泰會德豐業績 友邦太古明日接力
文章日期：2020年3月11日 09:01
美股油價反彈，港股ADR升198點或0.78%，報25591點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.53%，折合報385.03元；匯控（0005）升0.63%，折合報49.21元；建行（0939）升0.78%，折合報6.46元。
今日焦點股份可留意：
今日多間公司公布業績，包括國泰航空（0293）、中銀航空租賃（2588）、會德豐（0020）。而明日將有友邦（1299）、太古（0019）（0087）及太古地產（1972）。
另外，《南華早報》引述引述消息指，國泰已委託獵頭公司光輝國際(Korn Ferry)搜尋財務總裁馬天偉(Martin Murray)的接替者。
油價反彈，留意油股。
錦州銀行（0416）公佈，以每股1.95元（人民幣、下同）增發62億股內資股，總作價120.9億元，當中有52.7億股及9.3億股，分別由信達資產管理（1359）旗下的南方匯達及遼寧省財政廳旗下的遼寧金控認購。
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