港股美股經歷周一的拋售後喘穩，港股個別行業如航空、房託、科網股的反彈力特別強，但反彈性質不同，部分明顯是弱勢在超賣後出現反彈，買盤來去匆匆，反彈難以持續；部分明顯是中線保持強勢，調整中承接力較強，反彈持續較高。

恒指昨高開245點後回軟，曾經倒跌，早市中段見底回升，午後最多538點、高見25,578點回順，收報25,392點，升352點或1.41%；國指升1.69%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.93%、0.40%，昨天升勢集中大型股。大市成交1411億元，高於60天平均逾三成，成交保持暢旺。

昨天升勢集中大型股

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率68比32，升逾3%佔上升股份兩成，跌逾3%佔逾一成多；陽燭對陰燭為65比35，大市普遍上升，買盤動力偏強，但沽盤也相當積極，不少股份低於開市價呈陰燭收市。

至於行業，本報數據庫追蹤的30個行業，醫藥保健、金屬及礦石、公路鐵路逆市下跌，表現偏軟為主，跌幅小於1%。上升行業中，航空及相關、房託基金、軟件服務升逾2%，各有約九成以上股份上升；科技器材、中資金融升近2%，惟前者僅七成股份上升。

恒指周一跌穿1、2月低位，低見24,948點，比1、2月低位低4.01%；國指亦失守首2個月低位，曾低見9922點，較1、2月低位低2.61%。不過，按本報數據庫涵蓋約350隻股份計算，當中有四成股份3月以來最低位仍高出首兩個月低位，意味近日大跌市未有跌穿1、2月低位，承接力比恒指國指更佳。

以行業分類，個別行業的沽壓沉重，公路鐵路、房託基金、綜合企業、紡織及服飾、航空及相關，各有約九成甚至全部股份都在3月創出年內新低，航空、房託昨天做好，只是弱勢反彈。另一邊廂，不少行業承接力強，如內房及物管、基建及建材、農業及水務、教育各有七成或以上股份高企於首兩個月低位之上；部分如內房及物管、軟件服務、基建及建材，更有一半或以上股份，3月低位高出首2個月低位超過半成。

中興通訊保持中線向好趨勢

以內房及物管中的雅生活服務（3319）為例，該股昨曾跌至月內低位31.35元，仍較2月最低位25.15元高出兩成半。至於其他行業股份，如重型機械三一（0631）、鋰電贛鋒（1772）、5G概念京信（2342）、日常維達（3331）、互聯網平台阿里健康（0241）及新東方在綫（1797），以及醫療器械微創（0853），3月低位大幅高於首兩個低位超過三成。5G概念股除京信，另一強勢股中興通訊（0763），高位調整後，昨天跌至50天線約29元初見支持，保持中線向好趨勢；短線反彈料20天線32元有阻力，暫可小注於29元至32元區間低買高沽，惟跌穿支持止蝕，或升破阻力才再度追入。

[劉思明 數據尋寶]