美國總統特朗普稱將援助航空和郵輪企業，並提議大選前實施薪酬稅豁免；加上美國亦中止從緊急石油儲備中出售1200萬桶石油的計劃；加上中國國家主席習近平現身武漢，稱疫情不會影響經濟長期向好的基本面，刺激油價、美股回升。美股道指高開601點後，最多升1169點或4.91%，而紐約期油曾升最多12.5%，是2019年9月16日後最大升幅；布蘭特期油曾升最多11.2%。

道瓊斯工業平均指數收漲1167點，升幅4.9%，報25018點。標普500指數收漲135點，升幅4.94%，報2882點。納斯達克綜合指數收漲393點，或4.96%，報8344點。

道指成分股全線上升蘋果升7.2%，報285.34美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻130點，而威訊升1.24%，報56.52元，貢獻道指4點。

科技股方面，蘋果收市報285.34元，升7.2%，谷歌母公司Alphabet收市報1275.17元，升4.88%，亞馬遜收市報1891.82元，升5.06%，Facebook收市報178.19元，升5.12%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.14%，報335點。德國DAX指數收跌1.41%，報10475點；法國CAC 40指數跌1.52%，報4636點；英國富時100指數收跌0.1%，報5960點。