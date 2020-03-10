比爾及梅琳達蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）（下稱蓋茨基金會）、惠康基金會（Wellcome）和Mastercard（萬事達卡）今日共同發布「新冠肺炎治療加速器」，並承諾投入高達1.25億美元的種子基金，通過篩選、評估、開發和規模化推廣新冠肺炎的治療方法，加速疫情應對工作。

三個合作夥伴承諾為資源匱乏的國家和地區提供公平可及、價格可負擔的產品。「新冠肺炎治療加速器」的短期目標是通過加快新藥研發、評估舊藥新用和生物製劑，讓新冠肺炎患者盡快得到治療；長遠目標則是為其他病毒性疾病尋找治療方法。

蓋茨基金會和惠康基金會各承諾投入最多5000萬美元，而萬事達卡則承諾投入最多2500萬美元，用於啟動此合作機制的初期工作。蓋茨基金會在2月時已宣布會為支援新冠肺炎疫情捐出高達1億美元，而是次的捐款則為其中一部分。

蓋茨基金會行政總裁Mark Suzman表示：「面對新冠肺炎這樣的疫情，如果想要保護全世界，尤其是保護弱勢群體，我們就必須設法加快研發工作。這需要政府、私營企業和慈善機構的迅速行動，為研發工作提供資金。」

「新冠肺炎治療加速器」將與世界衛生組織、各國政府、私人投資者等相關機構，以及全球監管和政策制定部門通力合作。此合作機制將針對研發過程的關鍵環節進行快速、靈活的資金投放，降低開發對抗新冠肺炎和其他未來可能出現的疫情的新型藥物和生物製劑的風險，並保障資源匱乏國家的藥品可及性。