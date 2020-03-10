錦州銀行（0416）公佈，以每股1.95元（人民幣、下同）增發62億股內資股，總作價120.9億元，當中有52.7億股及9.3億股，分別由信達資產管理（1359）旗下的南方匯達及遼寧省財政廳旗下的遼寧金控認購。兩者認購作價分別達102.77億及18.14億元。集資所得用於補充核心一級資本比率。信達及遼寧金控按例需要向錦州銀行提出全面收購，但是在取得75%或以上股東批准交易，及50%以上獨立股東批准授出清洗豁免後，證監會有權授出豁免全購。

信達連同其透過信達投資原本持有錦州銀行6.49%權益，在完成增發內資股及攤薄信達投資持股後，信達在錦州銀行的持股量合共會增至41.3%，成為該行最大股東。遼寧金控則成為第二大股東，持股比例為6.65%。原大股東工銀金融資產管理的持股則由原來的10.82%，攤薄至6.02%。所有H股股東佔錦州銀行的總股本比例，則由原來的45.2%，降至25.16%。

在今次入股錦州銀行之前，信達亦在中國及香港，透過南洋商業銀行及南洋商業銀行（中國），經營銀行業務。

錦州銀行去年上半年出現巨額虧損，去年12起停牌，等待公布資產重組及內資股增資擴股事項。公司將於明早恢復買賣。