大型新股、未賺錢生物科技股諾誠健華（9969）公布招股細節，招股價介乎8.18元至8.95元，每手1000股，入場費9040.19元，明日起招股，至下周一（3月16日）中午12時截至。諾誠健華全球發售2.50324億股，國際配售佔2.2529億股，公開發售佔2503.4萬股。預計公司於3月23日掛牌。

若上限定價，諾誠健華最多集資22.4億元，以集資額度計算，暫為今年規模最大新股。今年以來大型新股屈指可數，其中包括餐飲股九毛九（9922），最終集資22億元；內房滙景控股（9968），最終集資18.84億元。而自2月以來，集資有望超過10億元的新股更只有煜盛文化（1859），最多可籌13.5億元，但暫未公布定價。

諾誠健華集資所得款項淨額中，將有50%為核心產品奧布替尼正在進行及計劃進行的臨床試驗、準備註冊文件及潛在商業化提供資金；25%用作為兩個臨床階段候選產品，ICP-192和ICP-105提供資金；15%用作為公司管線中的六種IND準備階段的候選藥物的研發，以及新候選藥物的研發及外部引進提供資金；10%或將用作公司的營運資金及一般企業用途。

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