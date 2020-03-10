晨星發表由Karen Anderson和Preston Caldwell共同撰寫，關於新型冠狀病毒的研究報告，將中國2020年實際GDP增長預期下調了250個基點，從此前的4.7%下調至2.2%。根據官方數據，這將是中國自1976年以來最慢的增長。晨星還預測新冠疫情對2020年全球GDP平均影響為負1.5%，長期影響為負0.2%，與迄今為止的市場反應相比(平均而言，股票的公允價值應與GDP保持一致)，影響幅度較少。

晨星股票分析師Preston Caldwell表示：「自疫情爆發以來，全球股市下跌了10%以上，反應過大，預計疫情帶來的長遠影響不大，因為對生產力的損害較低，而且一旦病毒消退，經濟信心應該會迅速恢復。」

他們對中國長期GDP的預測相對於疫情爆發之前的共識，已經相對偏低。並預測未來10年的平均實際GDP增長率約為3.25%，低於普遍預期，例如國際貨幣基金組織(IMF)對未來五年經濟增長的預測(covid-19之前)幾乎是6%。

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