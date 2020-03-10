新冠肺炎疫情令香港零售業大受打擊，佐丹奴（0709）主席兼行政總裁劉國權坦言，今次疫情影響各個市場，香港較SARS時期更加悲慘，因為SARS只歷時六個月左右，加上過後的「自由行」政策有如「類固醇」，今次再無類固醇，零售商一定要轉型，因此對行業持悲觀看法。

他表示，過去已認為香港零售業「畸形」，情況就如「好花不常開，好景不常在」，如果有人相信香港自由行、廣東道的旺景可以一直延續「個啲係傻嘅」，因此集團在十年前已不再爭舖，並全球化發展業務，中東、印尼及印度市場的增長不錯，又會開拓毛里裘斯、肯亞等市場。

截至去年底止，集團在港澳共有73間分店，他指出，每年約有三分一租約到期，今年已有2至3分店由於不滿意續租條件，因此已經結業，而內地分店大多位於百貨商場，收取浮動租金，影響相對較細。他又指，難以估計疫情何時過去，相信集團在亞洲的發展不會很積極。

被問到香港1、2月的生意情況，他表示「跌唔到九成，但當然好大影響」，跌幅達雙位數字。不過自2月第三周開始，有較多市民外出消費，集團會維持SARS時期的「三不」策略，即「不裁員、不減薪、不偷工減料」，又會以「人盡其才、地盡其利、物盡其用、貨暢其流」為方針繼續發展。

他又指，由於口罩不足的關係，香港的店舖2月曾縮短營業時間至9小時，其後可為員工提供足夠口罩，已回復正常營業時間，至於後勤部門就繼續執行「AB更」，一半人在家工作，一半就回到辦公室工作。

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