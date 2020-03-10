九倉吳天海：首兩個月內地售樓僅數億元 料有同業割價求售
文章日期：2020年3月10日 17:18
九龍倉（004）在內地的售樓業務受新冠肺炎疫情影響，集團主席兼常務董事吳天海今午在業績發佈會上指出，受疫情拖累，在今年首兩個月的內地物業發展銷售按年大跌超過一半，只銷售得數億元貨值物業，相較去年沒有了一大截。可幸的是集團在資金鏈方面的處理有少許優勢，不會如其他同業需要靠物業銷售周轉。不過當疫情過後，他認為內地樓市亦不一定即時好轉，原因是可能部份同業會割價銷售，因此預期市道會波動，未曾回穩。
他續指，就算內地地盤復工，以他所見，未致全部工人返工，因此相信要待疫情控制好，才能夠作具體判斷。集團在內地買地方面，有見內地對樓價作出調控，把關很嚴，會影響發展商回報，在回報不吸引下，加上前年已購進不少項目，因此除個別內地項目外，九倉不會優先在內地優先投放資本，基本上在買地方面不會進取。
至於內地租盤方面，吳天海稱，已和內地租客作出安排，例如部份商場或寫字樓在期間需要因應內地基於疫情發展要求關閉，因此免收關閉場所期間租金，同時亦有些項目需要縮短營業時間，亦需要作出寬免安排，期望令租客好過一些。但是此舉亦難免令業主受到傷害，他們期望疫情盡快過去。
該集團旗下酒店業務方面，吳天海不諱言，上個月入住率不高，下個月訪客會返來甚至比之前更好的機會亦不高。因應香港樓市表現不穩定，現時九倉亦沒有推出九龍塘及啟德項目發售的日程。九倉在視象業績發佈會期間講解業績時更指出，2020年首季的生意大勢已去，第二季縱使疫情消退，生意仍處危險境地。
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