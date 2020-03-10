經營OK便利店及聖安娜餅屋的利亞零售（0831）公布去年業績，收益按年增加5.9%至56.32億元，純利大升13.3%至2.08億元，每股盈利0.272元，派發每股末期息0.19元，按年增加11.8%，另加派特別息每股0.21元，全年合共派息0.46元，增年1.09倍。

集團指，去年便利店業務營業額增加7.5% 至 45.24億元，可比較同店銷售額較按年增長 6.1%。餅屋業務之營業額下降 2.5%至 10.92億元，主要是節日產品銷量減少所導致。眼鏡店Zoff 店舖網絡擴充，帶動發展中業務營業額增加 36%至 1.05億元。

集團預期，本地零售業將大受新型冠狀病毒影響，主席馮國經指出，只要疫情持續，經濟勢必持續收縮，消費者意欲下降以及零售及旅客人數減少，種種因素均會對年上半年表現產生具潛在影響。馮國經指，會把握租金下調的機會擴展店舖網絡，亦努力物色具備協同效益的併購機會，並擴充特許經營組合。

截至去年底，香港OK便利店總數為336 家，按年淨減1間；另外集團在香港及澳門開設聖安娜餅屋為99家，按年淨減1間；香港開設的Zoff總數為9間。

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