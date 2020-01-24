港股反彈352點 中信藍籌最強 匯控未收復50元大關

市場恐慌情緒緩和，中港股市齊齊反彈。港股今日高開高收，收市升352點或1.41%，報25392點，成交金額1410億元；國指升168點或1.69%，報10153點。

大市氣氛明顯有變，全日逾千隻股份上升。建行（0939）領漲大市，埋單升2.89%，收報6.41元，貢獻恒指59點。藍籌大致做好，其中中信（0267）表現最強，升4.93%，收報8.73元，是升幅最大的藍籌，其次為舜宇（2382）升4.9%，收報128.5元。中生製藥（1177）表現最曳，收市跌1.56%，收報11.36元。

騰訊（0700）隨大市向上，埋單升1.48%，收報383元；匯控（0005）未能收復50元大關，收市升0.31%，報48.9元。

市場憧憬美國減息救經濟，地產股普遍反彈，恒地（0012）升1.71%，收報35.7元；新地（0016）升1.22%，收報108.2元；新世界發展（0017）升0.64%，收報9.47元；長實集團（1113）升1.65%，收報46.15元；信置（0083）逆市跌1.44%，收報9.84元。九倉（0004）今日公布業績，截至去年底止全年基礎盈利跌58%至27.1億元，收市跌3.02%，報15.4元。

民航局減飛機起降費，航空股表現硬淨。國航（0753）收報6.47元，升5.55%；南航（1055）收報4.29元，升4.63%；東航（0670）收報3.42元，升4.91%；國泰（0293）收報9.87元，升0.92%。

內房方面，佳源國際（2768）今日放榜，去年純利按年跌8.2%至20.5億元，收市跌1.58%，報3.11元。另昨日公布業績的時代中國（1233），收市跌2.37%，報14元。

佐丹奴（0709）今午公布業績，去年純利為2.3億元，按年跌52.1%，今日隨大市上揚，收報1.7元，升5.59%。

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