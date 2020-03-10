俄羅斯和石油輸出國組織上周五就減產談判破裂，出乎市場預期，沙特接連增產和減價，令油價昨日最多急跌逾三成。永明資產管理指出，隨著油價暴跌，美國不少負債高而利潤率低的企業或受到損失。能源行業是美國高收益債券總額的最大行業，佔約16%。當油價在2016年暴跌時，投資者擔心能源高收益債券的違約風險上升，負面情緒也蔓延到整個信貸市場，歷史有可能再次重演。

對於僅僅躋身投資級別的公司，永明認為其評級可能遭降，對整個高收益市場進一步構成壓力，最近美元高收益債券收益率已經開始上升。此外，油價低迷將令新興市場受衝擊，特別較小型石油出口國的財政預算通常建基於高油價，政府財政或急速惡化，損害本國貨幣，令股市和債市一同受壓。

永明指，新冠肺炎疫情爆發之初，已預期未來幾個月股市會出現波段式下跌，現時形勢已變得更為複雜。該行認為，投資者仍需保持謹慎部署，耐性等待低撈的機會。月供投資者，特別是投資期夠長的投資者，關鍵是要堅持到底，考慮趁機在市場低位時累積資產。對於油價，永明認為在疫情之下，市場對原油的需求下降，油價可能下試2016年的低位。

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