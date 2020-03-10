港股美股經歷周一拋售後回穩，標普500期貨曾跌穿2700點水平大幅反彈，恒指曾穿兩萬五回升。恒指高開245點回軟，曾經倒跌失守兩萬五關，早市中段回升，半日收報25494點，升454點或1.81%；國指升2.20%。半日成交760億元。

藍籌股幾乎全線上升，科網股做好，舜宇（2382）、瑞聲（2018）升5%、3%；騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）升2%、3%。內銀、券商股向好，工行（1398）、中信証券（6030）升3%、4%。食品餐飲受捧，康師傅（0322）、海底撈（6862）升3%、4%。此外，基建、物業管理、教育股偏強。

科網、消費、基建等能見度較高的行業反彈最強，5G網絡建設具科技、建設兩大因素支持，有能力率先走出谷底。工信部日前召開要求加快網絡建設，而中移動發出今年5G二期無線網主設備集中採購招標，中興通訊（0763）有望受惠，而招標料在1個月內完成，有望成為催化劑。

走勢上，中興通訊跌至50天線約29元初見支持，反彈料可上試20天線32元，短線可小注於區間低買高沽，跌穿支持止蝕，或升破阻力加碼。

劉思明

明報資深評論員