【康復時代】時代中國今年賣樓目標823億 料4月疫情影響降
文章日期：2020年3月10日 12:52
中國新冠肺炎疫情持續，時代中國（1233）主席岑釗雄表示，相信疫情影響2月及3月份，但踏入4月影響「慢慢減少，減到很低，基本上已能看到出來」，又指自2月底集團已復工復產。
對場關注疫情影響內房現金流及買地計劃，岑釗雄指出去年底的土儲2300萬平方米，今年買地預算約250億元至300億元（人民幣，下同），截至去年底擁有超過120個舊改項目，潛在土儲4300萬平方米，去年成功轉化了10個舊改項目，並有8個已轉為土儲，成為業績增長的基礎，今年將繼續積極參與舊改更新。
岑釗雄又提到，集團今年合約銷售目標為823億元，較去年合約銷售額783.6億元增長5%，預期今年內地樓市「先低後穩」，全年推貨1400至1500億元，仍在按既定目標推進。
至於融資方面，岑釗雄表示公司已作充分安排，包括年內需要償還共8.5億美元債券，當中3.75億元美元債已於2月償還，另有一筆1.75億美元的銀團亦已於1月還掉7000萬元，相信在近期發行的新債已足夠覆蓋今年的債券及銀團，亦會陸續就內債安排。
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