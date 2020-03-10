佐丹奴（0709）公布，去年純利為2.3億元，按年跌52.1%，每股盈利為0.146元，按年跌52.1%。集團派末期息每股0.044元，按年跌73.3%，全年股息為0.146元，按年跌56.4%。若按舊會計準則，純利為2.89億元，按年亦跌39.8%。

今年佐丹奴大減派息，公司表示，一直將其大部分盈餘用於派付普通股息，至於派息額則經考慮手頭現金、未來投資需要以及營運資金等因素而有所不同，經考慮經濟前景、財務狀況、其未來擴展計劃及其他因素後所決定。

集團去年銷售額按年跌11.9%至48.52億元，同店銷售額按年跌10.1%，同店毛利跌11.1%。集團指，中美貿易糾紛、暖冬及香港社會事件對其銷售額產生不利影響，毛利率按年跌0.3個百分點至58.7%。

佐丹奴營運分部銷售額及經營溢利方面，去年內地分部業績盈轉虧，由2018年賺8900萬元轉虧3300萬元，內地分部銷售額亦按年跌30%至9.95億元﹔港澳地區分部業績由2018年賺1.08億元跌近95.4%至僅賺50萬元，銷售額按年跌19.5%至7.72億元，亞太其他地區的分部業績按年跌10.3%至2.09億元，分部銷售額按年跌2.4%至15.84億元。

同店銷售方面，內地去年同店跌15.1%，較2018年跌0.9%大幅擴大﹔港澳及台灣同店更逆轉2018年分別升3.1%及1.2%的勢頭，轉跌16.1%及11.3%，大中華地區去年同店整體跌14.6%。

門市組合方面，集團去年縮減2.1%的門市數目至2375間，當中港澳淨減少三間至73間門市、內地淨增加兩間門市至641間。

集團提到，在中美貿易糾紛、暖冬及本港去年下半年的社會事件影響，以及中國暫停台灣自由行的影響後，從長遠來看電子商務和特許經營將繼續是大中華兩個主要業務推動力，將繼續向網上渠道分配更多資源，認為一定程度上能緩解宏觀環境對實體店的負面影響。

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