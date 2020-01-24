國際油價反彈，加上美國總統特朗普提出向遭受新冠肺炎疫情衝擊的行業提供援助，市場恐慌情緒得以緩和。另一方面，央視報道，中國國家主席習近平今早到訪武漢，市場認為疫情或有所紓緩，中港股市今早同樣反彈。

恒指半日升454點或1.81%，報25494點，成交金額760億元；國指升219點或2.2%，報10204點。

建行（0939）領升大市，半日收報2.89%，收報6.41元，貢獻恒指59點。藍籌股幾乎全線揚，當中手機設備股走高，舜宇（2382）升4.82%，收報128.4元，是升幅最大的藍籌；瑞聲（2018）彈3.32%，收報51.4元。藍籌股中僅太古（0019）下跌，半日挫0.08%，收報64.95元。

重磅股方面，股王騰訊（0700）隨大市反彈，收升2.12%，收報385.4；匯控（0005）逼50元關口，收升1.23%，收報49.35元；友邦（1299）向上，升1.05%，收報72.15元。

油價反彈，石油股表現轉強，三桶油齊漲，中海油（0883）升2.73%，收報9.03元；中石油（0857）升3.31%，收報2.81元；中石化（0386）升2.36%，收報3.91元。

市場憧憬美國減息，利好地產股。恒地（0012）升1.42%，收報35.6元；新地（0016）升0.65%，收報107.6元；新世界發展（0017）升0.53%，收報9.46元；長實集團（1113）升1.98%，收報46.3元；信置（0083）升1.86%，收報9.88元。

吉利（0175）半日升2.23%，收報13.74元。此前集團公布，2月份的總銷量為2.1168萬部，按年減少約75%。

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