周大福（1929）公布，董事會與員工共渡時艱，執行董事由2月至4月減薪三成，集團將持續評估疫情的發展，採取靈活的營運策略及成本控制措施，應對當前的挑戰。同時，集團將透過一系列抗疫措施保障員工就業、健康與安全。

集團表示，現階段沒有裁員計劃，反而以保障員工就業為重要考量，積極開拓線上銷售渠道，先後推出「雲商365」和自家研發的「我智營」線上銷售平台，前線或後勤員工可利用平台，向親友或顧客推介適合產品，為員工開拓收入來源，亦加強集團發展全渠道零售領域。

除此之外，集團亦靈活彈性安排前線和後勤員工在家或辦公室工作，確保公司業務如常運作，亦可減低員工過度密集而受感染的風險。為鼓勵員工在休假期間自我增值，裝備自己以迎接未來挑戰，集團向員工額外提供「有薪在家學習假期」，讓員工參與線上培訓，內容涵蓋品牌管理、電子商務及新零售體驗等課題。

周大福上月港澳共有逾40間分店暫時停業，發言人表示，店舖已陸續開門重新營業，現時有約20間分店仍暫時停業。

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