SOHO中國（0410）急升近38%後中途停牌，停牌前報4.1元，升1.12元。該股今早一度飈4成，高位見過4.17元。

《路透》引述兩位消息人士報道，美國私募基金黑石集團（Blackstone）正與SOHO中國就私有化進行談判，交易價值40億美元（約312億港元）。黑石提出以每股6元，向SOHO中國的全體股東發出全面收購要約，較SOHO中國昨日收市價2.98元高約1倍。

消息指，SOHO中國董事會主席潘石屹及其妻張欣持有該公司63.93%股權，並計劃在與黑石達成交易後仍保留少量股份。據報，雙方已於2月初簽署了具有排他條款的協議，SOHO中國聘請了華爾街老牌投資機構Lazard Freres作為財務顧問。

事實上，去年10月底SOHO股價曾發生異動，日內漲幅一度接近30%，當時有傳媒報道SOHO中國擬將京滬三個商辦物業出售給黑石集團和新加坡GIC，並計劃在未來兩年內將其餘五處京滬物業以分批打包的方式出售，當時估算八處京滬物業總價值高達600億人民幣。有知情人士透露，黑石集團與SOHO中國的交易其實一直在進行中，只是交易形式由「分批打包出售物業」變為「全面收購」。

根據SOHO中國2019年中期業績，公司股東權益總額為362億元，按照52億總股本計算，其每股淨資產為7.24元。黑石現以每股6元提全購，較其每股淨資產約有17%的折讓。

分析指，新股權全面收購計劃可以使黑石以接近八折的價格一次性獲得SOHO中國在內地全部的優質資產；而對潘石屹夫婦而言，整體打包出售可以規避按棟出售的各種麻煩，在完成一筆變現的同時，又可通過股權層面的交易避開底層不動產買賣產生的稅負，可謂雙贏。

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