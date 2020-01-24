【開市焦點】港股ADR跌297點 失守25000點 匯控ADR跌2.9%
文章日期：2020年3月10日 09:03
美股三大指數重挫，港股ADR亦跌297點或1.2%，收報24742點，失守25000點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.63%，折合報371.24元；匯控（0005）跌2.9%，折合報47.34元；建行（0939）跌0.5%，折合報6.2元。
今日焦點股份可留意：
傳俄羅斯石油擬下月初起增產至30萬桶，引發油價急跌。留意油股。
據英國《泰晤士報》引述消息人士報道指，英國保誠（2378）將於本周宣布計劃出售或分拆上市美國業務（Jackson National Life），以回應早前維權對冲基金經理洛布（Daniel Loeb）旗下Third Point要求分拆公司業務的要求。
吉利汽車（0175）公布，今年2月份的總銷量為2.1168萬部，按年減少約75%，主要因新型冠狀病毒近期在中國爆發所造成的中斷，並由於今年春節假期較早，導致2月份工作日減少，也影響了集團期內的銷售表現。首兩個月的總銷量為13.3006萬部，按年減少約45%，只達至其全年銷量目標141萬部的9%。
鳳凰衛視（2008）發盈警，截至去年12月底止財政年度，集團預期錄得經營虧損。董事會認為，虧損主要是由於傳統媒體經營環境嚴峻，以及集團戰略升級投入增加所致。
舜宇（2382）公布2月份出貨數據，手機鏡頭出貨量按上升48.0%，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升。車載鏡頭出貨量同比上升14.8%，主要是因為車載攝像頭領域有較好的發展。手機攝像模組出貨量同比上升54.6%，主要是因為公司手機攝像模組市場份額的上升。今日將有多間公司公布業績，包括利亞零售（0831）、佐丹奴國際（0709）、時代鄰里（9928）、九龍倉集團（0004）、越秀地產。