恒指昨跌1106點，收報25,040點，成交金額1696億元。沙特發動價格戰，上周五油價已因油組和俄羅斯減產談判破裂而大跌10%，昨日更一度大瀉30%，布油曾跌穿每桶30美元。這種跌幅一定會令市場好倉被迫斬倉，交易員為了補倉會沽出其他資產，引發全球股市暴跌，美股期貨受限5%的最大跌幅而熔斷，澳元、日圓均出現近乎「肥手指」式的異動。當前信貸市場的緊張程度跟2018年底美股崩盤式下跌時相若，設局上開始步入一個惡性循環，只能期待各國政府及央行會盡快出手救市。

周末期間歐美疫情繼續惡化，意大利終於宣布封城，當地股市曾跌逾11%，同時債息持續上升，主權違約掉期價差亦擴闊，可說是面對完美風暴。但其實封城是至今較為有效的防疫措施，韓國加強隔離後，近日新增確診人數亦下降。即使經濟停頓一段時間會損失慘重，但相對於此前西方社會的「佛系」抗疫，卻能令市場看到曙光的行動。執筆時歐洲股市跌幅也稍為收窄，由一度跌逾8%，收窄至約5%。

疫情幾可肯定衝擊美經濟

但現在的重點已由疫情發展，變為信貸市場不穩。疫情在美國全面爆發已是事實，經濟本就會受到嚴重衝擊，問題只剩下會否衰退。本欄在3月初已指美國問題是企業債務增速過快、水平過高，不斷發債進行股份回購，牛市時每股盈利增長（就算純利不升，只要股份數目減少便可），股民賺錢、高管有花紅，大家都開心，估值突破20年高位。但當收入、盈利以至現金流受到衝擊，回購量減少便未必足夠推升每股盈利（例如盈利下降速度快於股份減少速度），處於歷史高位的估值便有巨大收縮空間。

更大的問題是信貸市場不穩。新冠肺炎變數太大，自全球大規模感染後，本月至今高息債違約掉期差價已持續攀升，沙特與俄羅斯決裂，油價崩盤美國頁岩油企遭殃，可以說是最後一根稻草，加深了信貸市場的緊張程度。一方面，油企佔高息債存量逾10％，是其中一個比重最大的行業，若違約情况惡化會嚴重打擊高息債市場的氣氛，若資金大舉流走、企業無法為債務續期，會有火燒連環船效應，而過去兩周高息債發行亦接近冰封。

美國債息接近跌無可跌

2015、16年油價崩盤，油價和油企受到重創，但其他行業、歐美經濟當時並無問題，短暫恐慌過後，在中國式QE（棚改貨幣化）推動下，更步入兩年大升浪的起點。但今次債市早在油價崩盤前已轉趨緊張，債市避險情緒是頗為全面性的，油價暴跌只是一個催化劑和引爆點。更重要的是，2008年金融海嘯後，每次出現危機都由聯儲局採取寬鬆政策，拉低10年期債息來提升風險資產估值。現時10年期債息已不足0.5厘，30年期債息也低於1厘，尚有多少空間去推高估值？當美國債市也日本化後，減息、QE的效果也會大打折扣。但救市總比不救好，市場也期待再度出手。惟一旦市場反應顯示出失望，屆時恐慌情緒會大爆發，要做好準備。

[張兆聰 還看今朝]