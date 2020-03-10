油組和非油組成員未能就石油減產取得共識，掀起減價戰，油價大瀉，引發金融市場動盪，中港股市亦捱沽。目前形勢已超出原先設定，港股跌至關鍵位置，站錯邊的代價將會相當沉重，因此寧願待低位出現強勁反彈，脫離危險才追入也不遲。

油價急瀉，紐約期油繼上周五急挫一成後，周一亞洲時段最多急瀉逾三成，跌至2016年初低位。油價急瀉引發連鎖反應，債市、信貸市場都受到牽連，一旦對資金鏈造成衝擊，形成風暴，港股亦會出現災難式下跌。雖然紐約期油低位有反彈，相信只是大跌超賣後補倉盤帶動，油組和俄羅斯各有盤算，減價戰既已開打，就不會輕易住手，亂局不會一時三刻平息。

至於港股，恒指昨低開1012點後反彈，早市升上25,321點已遇到阻力回試低位，午後最多跌1198點、低見24,948點，收報25,040點，跌1106點或4.23%；國指跌4.52%。大市成交1696億元，高於60天平均逾六成，成交暢旺。

24500點不容有失

過去15年，恒指裂口低開逾3%後窄幅上落（高位及低位與開市變幅小於1%），次數少於10次；最近一次為今年1月29日，恒指急跌後進一步下挫，再對上一次剛好為2016年2月油價大跌後快見底，港股亦隨之見底回升。

走勢上，恒指低開失守兩萬六，一口氣下試兩萬五重要關口，後市一旦跌穿2018年低位24,500點，將以千點千點尋底，拾級下試24,000、23,000點或更低水平；短線要止住跌勢，至少重返25,500點之上。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率2比98，跌逾3%佔下跌股份超過八成；陽燭對陰燭為12比88，大市沽壓沉重，特別是個別行業。本報數據庫追蹤的30個行業全線下跌，防守公用事業、電訊、公路鐵路跌約2%、3%，表現已經是最好。整體有三分之一的跌幅超過半成，能源及相關首當其衝，跌近一成；今年強勢的軟件服務、內房及物管、科技器材成拋售對象，跌6%、7%。

航空及相關、航運物流昨跌約3%，跑贏大部分行業；行業受惠於油價下降，減輕燃油成本，有利業績表現。不過，油價下挫背後除了油產國之間角力，也反映市場對經濟憂慮，航空、航運的前景並不容許樂觀。以國航（0753）、中遠海能（1138）（2016年重組前為經營乾散貨的中海發展）為例，2015年國際油價下瀉，國航、中遠海能並未見受惠而股價向好，相反股價隨之下滑，未能獨善其身；過去幾年雙方亦沒有明顯反向關係，故不應單純因油價下挫而低撈航空或航運股。

中遠海能 低撈投機選擇

中遠海能經重組後逐漸發展成為中國沿海油運龍頭，國際油價低迷，或可刺激國內對原油進口需求，從而可以受惠。然而，原油進口需求還涉及複雜多變的國內外政治經濟環境，中遠海能得益油價低迷仍待確認，是低撈投機選擇。

[劉思明 數據尋寶]