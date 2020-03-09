新型冠狀病毒疫情蔓延，重挫零售行業。佐丹奴（0709）公布，為了表明與持份者團結齊心，主席兼行政總裁劉國權自願減薪百分之50%，其他執行董事和香港每位高級管理團隊成員亦自願減薪30%，約有15位來自港澳、中國以及其他受影響程度較少的地區的其他管理團隊成員分別自願減薪10%及 20%，全部為期三個月，本月1日起生效。

集團又指，已針對新冠肺炎採取了一系列防控措施，尤其是在中國，香港和澳門，如密切監測員工的健康狀況，為門市、倉庫和辦公室員工引入更靈活的工作時間和安排，以及為佐丹奴場所作出定期消毒和衛生管理，以確保客戶和員工的健康和安全，並在此困難時期確保集團能夠繼續營運。

為控制成本，集團已與業主進行磋商，積極尋求減免租金和降低各個市場佐丹奴門市的租金，還將加強業務的成本控制措施，例如向供應商尋求更優惠的條件。集團的現金儲備仍保持穩定。截至去年6月30日，集團的現金及銀行結存（扣除銀行貸款後）為10.26億元，至今現金狀況並無重大變動。

由於疫情情對實體店購物習慣之干擾以及全球人類活動的限制，集團將重新分配資源，快速提升其電子商務能力，以捕捉對網上購物日益依賴的機遇。

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