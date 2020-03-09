由渣打香港、香港電訊（6823） 、電盈 （0008） 及攜程旗下的虛擬銀行，已宣布正式命名為「Mox」。Mox行政總裁顧海（Deniz Güven） 表示，Mox現時已經進入金管局的沙盒測試，預計銀行會於今年內投入服務，目前虛銀員工正持續增加，未來將陸續推出不同服務。

被問及若新冠肺炎持續會否令銀行服務延遲推出，他回應指，對於虛擬銀行而言，目前是一個很好的時機構建數碼服務，又指目前本港銀行市場仍有很多痛點，例如銀行賬戶被盜等風險，而個人化銀行營運方式與傳統的銀行模式完全不同，與客戶建立信任及數據運用將是虛銀的發展關鍵。

現時Mox網站已預告，該行將與Mastercard合作推出首張無號碼銀行卡，可用於支付和提取現金。至於如何提款，顧海表示，該銀行卡屬於全功能的銀行卡，讓客戶可以連接個人手機，並進行實時的轉賬交易，同時亦可用於櫃員機及支付系統等，並透露銀行卡未來將可覆蓋更多不同服務。他又強調，即使遺失銀行卡，由於沒有卡號及安全驗證碼（CVV）等，客戶無需擔心個人資料的被盜風險。

其他銀行產品服務方面，他表示，目前本港將會先集中在零售銀行服務。至於定存服務方面銀行會否以高息定存吸客，他僅透露，銀行將同時提供小額及大額之存款，並會予客戶合理定價。

記者：溫藹紅

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