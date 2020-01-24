油價急挫引發資金避險，午後美債息急跌，配合環球股市急挫，恒指今早低開1012點後，曾跌最多4.58%，見2018年2月6日後最大跌幅，低見24948.38點，失守25000點關，是去年8月15日24899.93點後最低。恒指收市跌1106點或4.23%，報25040點，成交金額較上日增加41.99%，升至1696億元，是2018年11月2日1703.05億元成交後最多；國指跌472點或4.52%，報9984點。

藍籌全跌，領展（0823）跌0.07%，收報73.8元，是跌幅最少的藍籌。而跌幅最大的是中海油（0883）跌17.23%，收報8.79元，友邦（1299）跌6.11%，收報71.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低155點。

油價重挫，拖累油價中石油（0857）跌9.63%，收報2.72元；中石化（0386）跌2.8%，收報3.82元。

航空股方面，內地航空股雖然受惠油價下跌，但俗稱武漢肺炎的新冠肺炎疫情仍然持續，內地航空最後亦倒跌收市。國航（0753）收報6.13元，跌1.13%；南航（1055）收報4.1元，跌0.24%；東航（0670）收報3.26元，跌2.4%；而國泰（0293）亦跌1.51%，收報9.78元。

美國債息急跌，10年期債息午後跌穿0.4厘，曾低見0.318厘，30年期債息亦曾跌穿0.71厘低見0.702厘，意味全線債息跌穿0.8厘，金融股重挫，友邦跌6.1%；其他國際保險股亦下跌，保誠（2378）跌4.8%；宏利（0945）跌3.57%。其他銀行股方面，恒生（0011）跌4.08%，收報141.1元；匯控（0005）跌3.75%，收報48.75元；中銀香港（2388）跌3.7%，收報24.7元。

中資金融股亦難逃一跌，內銀股方面，工行（1398）跌3.73%，收報5.16元；建行（0939）跌1.89%，收報6.23元；交行（3328）跌2.98%，收報4.89元；中行（3988）跌2.59%，收報3.01元。內險股方面，平保（2318）跌4.1%，收報84.1元；中人壽（2628）跌5.86%，收報17.04元。

內地2月進出口數據遜預期，貿易股方面，萬洲（0288）跌5.17%，收報7.88元；申洲國際（2313）跌5.39%，收報97.35元；創科實業（0669）跌2.32%，收報61.05元；瑞聲（2018）跌5.42%，收報49.75元；舜宇（2382）跌4.74%，收報122.5元。

憂慮經濟前景影響消費、資產負債表，內房股向下，潤地（1109）跌5.3%，收報34.85元；碧桂園（2007）跌5.93%，收報9.84元；中海外（0688）跌5.37%，收報25.55元。非藍籌內房方面，合景泰富（1813）收報10.92元，跌7.3%；綠城中國（3900）收報10.2元，跌7.78%；佳兆業（1638）收報3.22元，跌8%；奧園（3883）收報9.99元，跌9.67%；富力（2777）收報11.18元，跌8.36%。