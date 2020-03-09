渣打銀行公布其虛擬銀行品牌名稱為Mox，及其網站Mox.com。Mox表示，該行將與Mastercard推亞洲首張全功能無號碼銀行卡，可用於支付及提取現金的實體銀行卡均沒有印上卡號、有效期和安全驗證碼，降低個人資料被盜取的風險。

Mox指，所有銀行卡資料可透過Mox手機應用程式讀取，一旦遺失了銀行卡，亦可即時以手機應用程式將帳戶凍結。在Mox正式推出服務時，所有客戶將會收到銀行卡。

Mox由渣打持股65.1%，另外兩間合資公司香港電訊（6823）和電訊盈科（0008）持股25%，攜程金融持股9.9%。Mox表示，該行現正進行測試，並繼續改善服務和產品，目前已開始由員工作內部測試，為將於今年內正式投入服務作準備，屆時將接受所有人登記成為Mox客戶。

據Mox網站顯示，該行將推出零售銀行服務，現有渣打客戶不會自動開設Mox戶口。開立Mox戶口，需持有香港身份證，包括永久性及非永久性居民，另擁有有效的香港居住或郵寄地址和年滿18歲或以上。行政總裁顧海（Deniz Güven） 表示，該行會以全新方式營運，包括透過聽取客戶的意見及專注提升「心靈佔有率」；為香港客戶提供真正數碼及個人化銀行體驗。

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