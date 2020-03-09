【專家點睇】環球「冧市」 沈大師：港股無須睇得太淡 匯控不宜撈底
文章日期：2020年3月9日 13:05
國際油價急挫，加上新冠肺炎疫情未受控，環球股市暴跌，港股半日最多跌逾1100點。面對全球「冧市」，人稱「沈大師」的訊匯證券行政總裁沈振盈卻認為港股無須睇得太淡。
沈大師指，「冧市」其中一個原因是國際油價大跌，市場對債務相對沉重的油企財政狀況存在憂慮。另一方面，美國減息，日圓抽升，利差交易出現拆倉潮。沈大師認為，油價及日圓已見重要心理關口，若未來油價回穩，日圓回吐，港股後市有反彈空間。
沈大師疫市中睇好5G股表現，如京信通信（2342）、中國通信（0552）跌勢喘定，可嘗試撈底，穩陣的話可選中國鐵塔（0788）。
匯控（0005）今日失守50元大關，沈大師表示「絕不睇好」，認為本港經濟多項負面因素，包括失業率、按揭質素轉壞等，都會令匯控股價受壓，不排除會跌至40元水平。
另外，有香港「末日博士」之稱的羅家聰則認為，目前外圍經濟仍正常擴張，未見衰退壓力，暫不會視為「熊市」，認為市場只是借疫情、減息及增加產油量進行調整。而近年股市的波幅已大幅擴大，認為目前單日調整500、1000點都已非大調整，並相信「Chok」市持續，或由上升轉橫行，有機會隨時抽高一兩千點，認為投資者宜「快炒不過夜」。
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