油組和非油組成員未能就石油減產取得共識，沙特阿拉伯大幅調低海外石油售價，又宣布下月恢復原油產量甚至可能增產，油市掀起減價戰，油價大跌，引發金融市場動盪，美期急挫，港股捱沽。恒指低開後最多跌1121點、低見25025點反彈，升上25321點初見阻力，半日收報25230點，跌916點或3.50%；國指跌3.83%。大市半日成交834億元，相當活躍。

紐約期油急瀉逾三成，跌至2016年初低位，其急瀉所引發連鎖反應難料，倘若對資金鏈造成衝擊，將對金融市場牽連大波，港股可能出現災難式下跌。恒指今早險守兩萬五重要關口，一旦失守連2018年低位24500點未能企穩，確認向下展開跌浪，下望或有2000點或更大跌幅，現水平博反彈值博率不高，宜待低位有強勁反彈，脫離危境才追入也不遲。

今早大市跌勢相當全面，只有個別可受惠油價下挫減低成本的航運、航空股做好，但油價下挫背後除了反應產油國之間角力，也反映對經濟憂慮，航運、航空前景難以樂觀。此外，食品、體育用品、家品等消費股、醫藥及基建包括5G概念低位反彈力較強。近期強勢的中生製藥（1177），近日跟隨市場出現調整，可以留意，預計11元附近有支持，短線可以入市虧損半成止蝕。

劉思明

明報資深評論員