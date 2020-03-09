經營崇光百貨（SOGO）的利福上市後首不派末期息。圖為去年8月18日和理非「流水式」集會，人潮途經銅鑼灣崇光門口。(資料圖片)

經營崇光百貨（SOGO）的利福（1212）2019年純利升11.9%至18.907億元，每股盈利1.26元，按年升16.7%。集團自2004年上市以來，首次罕有決議不派末期息，2018年同期末期息為0.37元，全年集團派息發僅得中期的0.3元，較2018年0.665元跌54.9%。

去年下半年銅鑼灣崇光旗艦店的銷售收入按年減少33.8%，而全年則按年下跌19.4%，但期內利息及投資收益錄7.4億元，帶動整體盈利增長。

集團指去年下半年的示威活動及其他社會事件迫使業務經常中斷，店舖營業時間因此縮短或完全關閉，尤其是在第四季旺季中出現，對生意大受影響。在去年下半年共影響了大約60個營業日，並整體客流量下降15.5%，而逗留購買比率下跌0.3個百分點至33.8%。平均每宗交易額1,489元，保持穩定。

尖沙咀崇光方面，集團指銷售升勢自2015年來首次出現逆轉，與2018年相比，2019年下半年銷售收入大跌46%，全年則下跌18.8%。

集團百貨店業務營業額按年跌18.7%至35.42億元，自營、銷售後訂單及特許專櫃銷售交易產生的總銷售按年減19.3%至約94億元。毛利率則升1.1個百分點王74.9%。

集團提到近期病毒爆發導致物流延誤，啟德項目的建築工程進度仍然令人滿意，但集

團將與承包商緊密合作，目標在2020年中左右完成地基建設工程。由於本港房地產市場調整，其啟德項目錄公平值虧損1.74億元。

集團指出，環球及世界貿易經濟委靡不振，本港經濟正面臨收縮，新年期間新冠肺炎肆虐中國，勢必打擊已呈弱態的中國經濟，打亂全球經濟復甦步履。而本港的預防性保護措施亦將進一步削弱旅遊業及本地消費。

集團指，雖然非常困難甚至不可能估計這種情況將持續多久，但過去幾周的社會停滯狀態已經對本地經濟造成了嚴重影響，失業率預期在未來幾個月內上升。作為香港龍頭零售營運商，將密切留意事態發展並與商業夥伴攜手抵禦當前的動盪等。

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