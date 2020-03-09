丘鈦科技（1478）公布，截至去年底止年度，集團錄得溢利5.42億元(人民幣．下同)，按年增長36倍；每股基本盈利0.476元，末期股息每股約9分。

集團指，溢利明顯增長的主要原因有三。第一，攝像頭模組和指紋識別模組的毛利率均出現明顯提升；第二，年度營業收入按年有顯著增長；第三，旗下聯營公司新鉅科技錄得溢利。

集團錄得收入131.7億元，同比增61.9%；毛利11.8億元，按年增2.3倍。

展望今年，集團2020年度攝像頭模組出貨數量較上年度同比增長不低於20%，其中，1000萬像素及以上攝像頭模組出貨數量佔比不低於60%，而3200萬像素及以上攝像頭模組出貨數量佔比不低於25%。此外，集團持續檢視客戶需求及業務發展情況，並於今年年底前逐步將攝像頭模組產能擴充至不低於每月6000萬顆，其產能統計仍參照過往以1300萬像素攝像頭模組之標準效率為統計基準。

公司同時公布2月份主營產品銷售情況，其中攝像頭模組銷量錄得1390.1萬件，按月跌51.1%，同比持平；指紋識別模組銷售數量錄366萬件，按月跌38.3%，按年升16%。