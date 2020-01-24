油價急挫引發環球股市急挫，恒指今早低開1012點，最多曾跌1121點，跌幅4.29%，是2018年2月09日後最大跌幅，低見25025.05點，是2019年8月15日24899.93點後最低。恒指半日跌916點或3.5%，報25230點，成交金額833億元，已達上周五全日1194億元成交的69.7%；國指跌400點或3.83%，報10056點。

50隻藍籌僅1隻創科實業（0669）逆市上升，升0.08%，收報62.55元，是升幅最大的藍籌，貢獻恒指不足1點。

油價重挫，中海油（0883）跌16.48%，收報8.87元，是跌幅最大的藍籌，今早曾低見8.3元，是2016年3月01日8.03元後最低，跌幅21.85%，是有紀錄以來最大跌幅。另外兩隻油股，中石油（0857）跌9.3%，收報2.73元，曾跌最多11.96%，是2008年10月27日後最大跌幅，低見2.65元，是2003年10月24日2.625元後最低。中石化（0386）跌4.33%，收報3.76元，曾跌最多8.14%，是2018年2月06日後最大跌幅，低見3.61元，是2009年3月30日3.592元後最低。

航空股方面，內地航空股受惠油價下跌而向上，國航（0753）收報6.21元，升0.16%；南航（1055）收報4.2元，升2.19%；東航（0670）收報3.37元，升0.9%。不過，憂慮油價對沖出現虧損，國泰（0293）收報9.81元，跌1.21%。

美國債息急跌，10年期跌穿0.48厘，30年期亦跌穿1厘息，意味全線債息跌穿1厘，金融股重挫，友邦（1299）跌4.8%，收報72.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低121點。恒生（0011）跌2.65%，收報143.2元；匯控（0005）跌2.76%，收報49.25元；中銀香港（2388）跌3.12%，收報24.85元。

中資金融股亦難逃一跌，內銀股方面，工行（1398）跌2.99%，收報5.2元；建行（0939）跌2.05%，收報6.22元；交行（3328）跌2.78%，收報4.9元；中行（3988）跌2.59%，收報3.01元。內險股方面，平保（2318）跌3.71%，收報84.45元；中人壽（2628）跌4.53%，收報17.28元。

內地2月進出口數據遜預期，貿易股方面，萬洲（0288）跌3.73%，收報8元；申洲國際（2313）跌4.13%，收報98.65元；創科實業（0669）升0.08%，收報62.55元；瑞聲（2018）跌3.23%，收報50.9元；舜宇（2382）跌3.19%，收報124.5元。

憂慮經濟前景影響消費、資產負債表，內房股向下，潤地（1109）跌4.89%，收報35元；碧桂園（2007）跌4.21%，收報10.02元；中海外（0688）跌4.63%，收報25.75元。非藍籌內房合景泰富（1813）收報11.04元，跌6.28%；奧園（3883）收報10.3元，跌6.87%；富力（2777）收報11.5元，跌5.74%；佳兆業（1638）收報3.3元，跌5.71%。