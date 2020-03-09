油價、美股急挫，恒指今早低開1012點或3.88%，是2018年10月11日後最大跌幅，報25134點，是2019年8月15日24899.93點後最低，成交金額41億元；國指今早低開438點或4.2%，報10018點。

藍籌全跌，港鐵（0066）跌0.59%，報42.4元，是跌幅最少的藍籌，友邦（1299）跌5%，報72.25元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低126點。

油價急跌，紐約期油現報32.61元，跌21%；布蘭特期油現報35.72元，跌21.1%。中海油（0883）跌21.85%，報8.3元，是跌幅最大的藍籌，創最大紀錄跌幅，低見8.3元，是2016年3月01日8.03元後最低。中石油（0857）跌最多10.3%，是2008年12月12日後最大跌幅，低見2.7元，是2003年11月24日2.7元後最低。中石化（0386）跌最多7.38%，是2018年5月25日後最大跌幅，低見3.64元，是2009年3月31日3.638元後最低。

金礦股方面，山東黃金（1787）是升幅最大的金礦股，升3.23%，報20.75元；招金（1818）則升1.45%，報9.79元。

航空股方面，國航（0753）開市報6.1元，跌1.61%；南航（1055）開市報4.05元，跌1.46%；東航（0670）開市報3.3元，跌1.2%；國泰（0293）開市報9.82元，跌1.11%。

中國海關總署公佈，今年首兩個月外貿進、出口數字，出口2.04萬億元，下降15.9%；進口2.08萬億元，下降2.4%。貿易股方面，萬洲（0288）跌5.17%，報7.88元；申洲國際（2313）跌3.4%，報99.4元；創科實業（0669）跌3.36%，報60.4元；瑞聲（2018）跌4.94%，報50元；舜宇（2382）跌5.52%，報121.5元。

美債息急跌，金融股下跌。港銀方面，恒生（0011）跌2.18%，報143.9元；匯控（0005）跌3.26%，報49元；中銀香港（2388）跌2.34%，報25.05元；友邦跌5%。

內銀股內險股方面，工行（1398）跌2.99%，報5.2元；交行（3328）跌0.79%，報5元；中行（3988）跌1.94%，報3.03元；建行（0939）跌3.94%，報6.1元；平保（2318）跌3.88%，報84.3元；中人壽（2628）跌4.97%，報17.2元。

地產股方面，新世界發展（0017）跌2.12%，報9.7元；長實集團（1113）跌1.88%，報46.85元；恒地（0012）跌2.33%，報35.6元；新地（0016）跌2.79%，報108元；信置（0083）跌1.73%，報10.22元。