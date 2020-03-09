OPEC+談判破裂，引發油價、美股期貨急跌，美債息本已在減息預期之下而向下，在避險資金追入下，10年期債息更跌穿0.5厘。避險資金亦買入日圓、黃金。每百日圓兌港元高見7.5019元，是2019年8月26日7.5071元後最高；而金價亦曾升最多1.77%，高見1703.39元，是2012年12月13日1711.98元後最高。

【齊破紀錄】油價見最大跌幅 道期跌逾千點 10年美債息穿0.5厘

亞洲股市向下，日經平均指數今早低開406點或1.96%，一度跌最多972點或4.69%，現報19852點，跌4.32%。韓國首爾綜合指數今早低開59點或2.9%，最多跌63點或3.14%，現報1981點，跌2.85%。澳洲股市今早曾跌最多350點或5.64%，現報5865點，跌5.64%。

港股ADR上周五跌穿26000關，跌256點或0.99%，低見25884點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.67%，折合報389.18元；匯控（0005）跌1.03%，折合報50.13元；建行（0939）跌0.77%，折合報6.33元。

今日焦點股份可留意：

油價急挫，留意油股。避險資金買金，亦可留意金礦股。

中國海關總署公佈，今年首兩個月外貿進、出口數字，出口2.04萬億元，下降15.9%；進口2.08萬億元，下降2.4%。

路透引述渣打（2888）主席韋浩思發出的內部電郵指，行政總裁溫拓思將留任至完成集團正進行的策略重組，渣打早前預計策略重組最快於2021年完成。渣打發言人已證實該電郵屬實。

國藥控股（1099）發盈警，由於今年首兩個月的銷售收入增速大減，毛利率水平下降，料純利按年下跌50%。