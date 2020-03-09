OPEC+談判破裂，俄羅斯拒絕沙特提出的減產建議，彭博社引述消息人士指，沙特計劃大幅增產，在必要情況下或升至創紀錄的每天1200萬桶，並開啟全面價格戰，以前所未有的折扣，吸引煉油廠使用沙特原油，拖累油價急挫，並引發股債急挫。

紐約期油現報32.46元，跌21.37%，最多曾挫27.33%，跌幅是1982年1月1日有紀錄以來最大，低位見30元，是2016年2月22日29.48元後最低。布蘭特期油現報35.67元，跌21.21%，最多曾挫31.48%，同樣是1982年1月1日有紀錄以來最大跌幅，低見31.02元，是2016年2月12日30.85元後最低。

美股三大指數期貨再急挫，道期現跌1046點或4.05%，報24743點；標普期貨跌134點或4.53%，報2829點；納期跌370點或4.36%，報8132點。

美債息亦再急跌，10年期債息跌幅曾挫36.69%，是有紀錄以來最大，低見0.4826厘，跌穿0.5厘，亦是有紀錄以來最低。30年期債息跌幅亦曾達23.26%，低見0.9880，同樣齊齊創紀錄。