美國聯儲局上周宣布減息半厘，財經事務及庫務局長劉怡翔今日發表網誌，指料目前全球低息環境將會持續一段時間。他重申，港府今年將按照最新一份財政預算案，推出約100億元iBond （通脹掛鈎債券），將以本地居民為對象，希望可紓緩通脹的影響。

除iBond外，最新一份預算案早前公布，未來五年將發行合共約660億元綠色債券，今年亦計劃再發約30億元銀色債券。劉怡翔表示，相信舉措可鞏固本港作為區內綠色金融樞紐的地位，推動本地零售債券市場發展。

資產管理方面，他則提及預算案中兩項稅務安排，其中包括寬免市場莊家在參與發行及贖回在港上市交易所買賣基金（ETF）單位過程中涉及的印花稅。劉怡翔表示，相信措施可為ETF發行人提供誘因，吸引其在港發行追蹤香港股票的ETF。

另一項稅務安排為向於香港營運、符合若干條件的私募基金所分發的附帶權益（carried interest）提供稅務寬免。 劉怡翔表示，目前由財庫局領導，稅務局、金管局和證監會均有參與的跨部門工作小組正考慮是項稅務措施的具體設計。他表示，在制訂寬免條件時，會考慮私募基金的營運模式及主要業務等，將盡快就建議徵詢業界的意見，以制訂合適安排。